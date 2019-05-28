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sevgilisi 'un ayaklarını bir kez daha yerden kesti! Starlarla aynı otelde kaldılar...

, Aralık 2018’den beri aşk yaşadığı ’un ayağını bir kez daha yerden kesti. Musti, güzel aşkını Cannes tatiline çıkardı. İkilinin ’da kaldığı lüks otelin gecelik fiyatı ise yaklaşık 15 bin lira...



Haziran 2018'de 10 yıllık eşi Emina Jahovic'ten boşandıktan sonra mutluluğu Melis Sütşurup'ta bulan Mustafa Sandal dillere marş olan şarkılarındaki romantikliğini konuşturdu. 49 yaşındaki popçu, hafta sonunu kendisinden 20 yaş küçük sevgilisiyle Fransa'da geçirdi. Dünyaca ünlü starların film festivali için akın ettiği Cannes'da romantik anlar yaşayan ikili, konaklamak için de yıldızların izinden gitti.

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