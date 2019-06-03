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  • 03.06.2019
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'ten tatıl arası iş

Başarılı şarkıcı , tatil sezonunu 'da açtı. Gündeş, önceki gün 'da alışveriş yaparken objektife yansıdı.

Tatıl arası ış
Başarılı şarkıcı Ebru Gündeş, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Gündeş, önceki gün Yalıkavak Marina'da alışveriş yaparken objektife yansıdı.
Kilo aldığı gözlenen sanatçı, gazetecileri fark edince gerildi. Hızla aracına yönelen , "Antalya konseri için yola çıkıyorum" dedi.



Doğan SAVAŞ

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