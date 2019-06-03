Başarılı şarkıcı Ebru Gündeş, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Gündeş, önceki gün Yalıkavak Marina'da alışveriş yaparken objektife yansıdı.
Kilo aldığı gözlenen sanatçı, gazetecileri fark edince gerildi. Hızla aracına yönelen Ebru Gündeş, "Antalya konseri için yola çıkıyorum" dedi.
Doğan SAVAŞ
Kilo aldığı gözlenen sanatçı, gazetecileri fark edince gerildi. Hızla aracına yönelen Ebru Gündeş, "Antalya konseri için yola çıkıyorum" dedi.
Doğan SAVAŞ
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