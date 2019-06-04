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  • 04.06.2019
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’ten ders gibi sözler! "Para kolay kazanılmadığı için..."

’de çok sayıda gayrimenkulü olan ’ten ders gibi sözler: ‘Alışverişte indirimleri takip ederim. Para kolay kazanılmadığı için alışverişte dikkatli davranırım’



Kazancını gayrimenkule yatıran Wilma Elles, tutumlu çıktı. Türkiye'de 16 dairesi ile bir dükkanı olan Alman oyuncu, gayrimenkul kraliçesi olmasına rağmen parasının kıymetini bildi. Gayrimenkul yatırımlarını kısa sürede ikiye katlayan Elles, kazancını har vurup harman savurmak yerine tasarrufu seçti.

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