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  • 23.05.2019
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İngiliz Kraliyet Ailesi'nde pişti modası

, çiçekli elbiseyle boy gösterdi. Ancak aynı elbise, geçen yıl 86 yaşındaki Kent Düşesi Katharine’nin üzerindeydi! Bir benzerini de giymişti...

Pişti modası
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini stiliyle dikkat çekti. ile evli olan Cambridge Düşesi, hemen hemen tüm davetlerde Türk modacı Erdem Moralıoğlu'nun tasarımlarını giydi. Şıklığıyla dikkat çeken Düşes, son olarak 'e kendi tasarladığı bahçeyi gösterdi. Bu gezi sırasında yine Erdem imzalı çiçekli bir elbise tercih etti. Ancak bu elbiseyi giyen tek kişi Kate Middleton değildi. Aynı elbise, geçen yıl 86 yaşındaki Kent Düşesi Katharine'nin de üzerindeydi. Kent Düşesi, bu elbiseyi Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününde giymişti. Katharine yaşından dolayı elbisesini spor ayakkabıyla kombin etmişti. 37 yaşındaki Düşes'in 86 yaşındaki düşesle pişti olması, espri konusu haline geldi. Middleton'ın bu seçimi, "Kıyafetini ödünç almış" şeklinde değerlendirildi. Erdem tasarımı elbisenin bir başka modelini de , birkaç ay önce katıldığı bir davette giymişti.




86 yaşındaki Düşes, çiçekli elbiseyi yaşı nedeniyle spor ayakkabıyla tamamlamıştı.



İngilizler, Kate Middleton için "Elbisesini Kent Düşesi'nden ödünç almış" diye espri yaptı.

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