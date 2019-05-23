İngiliz Kraliyet Ailesi'nde pişti modası

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin gelini Kate Middleton stiliyle dikkat çekti. Prens Harry ile evli olan Cambridge Düşesi, hemen hemen tüm davetlerde Türk modacı Erdem Moralıoğlu'nun tasarımlarını giydi. Şıklığıyla dikkat çeken Düşes, son olarak Kraliçe Elizabeth'e kendi tasarladığı bahçeyi gösterdi. Bu gezi sırasında yine Erdem imzalı çiçekli bir elbise tercih etti. Ancak bu elbiseyi giyen tek kişi Kate Middleton değildi. Aynı elbise, geçen yıl 86 yaşındaki Kent Düşesi Katharine'nin de üzerindeydi. Kent Düşesi, bu elbiseyi Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününde giymişti. Katharine yaşından dolayı elbisesini spor ayakkabıyla kombin etmişti. 37 yaşındaki Düşes'in 86 yaşındaki düşesle pişti olması, espri konusu haline geldi. Middleton'ın bu seçimi, "Kıyafetini ödünç almış" şeklinde değerlendirildi. Erdem tasarımı elbisenin bir başka modelini de Prenses Eugenie, birkaç ay önce katıldığı bir davette giymişti.
86 yaşındaki Düşes, çiçekli elbiseyi yaşı nedeniyle spor ayakkabıyla tamamlamıştı.
İngilizler, Kate Middleton için "Elbisesini Kent Düşesi'nden ödünç almış" diye espri yaptı.
86 yaşındaki Düşes, çiçekli elbiseyi yaşı nedeniyle spor ayakkabıyla tamamlamıştı.
İngilizler, Kate Middleton için "Elbisesini Kent Düşesi'nden ödünç almış" diye espri yaptı.
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