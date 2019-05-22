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  • 22.05.2019
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İkisi de bizden giydi

İkisi de bizden giydi
Amerikalı ünlü şarkıcı ve müzik yazarı Kelsea Ballerini, 18 Mayıs'ta gerçekleşen Grand Ole Opre 2019'da Türk tasarımcı kardeşler Raisa Vanessa tasarımıyla performans sergiledi. 'ın eşi ise her zaman olduğu gibi yine 'nun elbisesini tercih etti.



Kelsea Ballerini

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