İkisi de bizden giydi

Amerikalı ünlü şarkıcı ve müzik yazarı Kelsea Ballerini, 18 Mayıs'ta gerçekleşen Grand Ole Opre 2019'da Türk tasarımcı kardeşler Raisa Vanessa tasarımıyla performans sergiledi. Prens William'ın eşi Kate Middleton ise her zaman olduğu gibi yine Erdem Moralıoğlu'nun elbisesini tercih etti.
Kelsea Ballerini
Kelsea Ballerini
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