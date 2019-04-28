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  • 28.04.2019
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ile meslektaşı 'tan alkışlık hareket

Çevreci güzeller
Brezilyalı oyuncu Jessica May ile meslektaşı Güneş Zavrak'tan alkışlık hareket… İki güzel oyuncu, Şişli Saadet Eğitim Meslek Okulu'nun yürüttüğü çöp toplama kampanyasına destek verdi. İkili, önceki gün öğrencilerle Şişli Camii'nden eski Ali Sami Yen Stadı'na kadar olan alanda çöp topladı.

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