Brezilyalı oyuncu Jessica May ile meslektaşı Güneş Zavrak'tan alkışlık hareket… İki güzel oyuncu, Şişli Saadet Eğitim Meslek Okulu'nun yürüttüğü çöp toplama kampanyasına destek verdi. İkili, önceki gün öğrencilerle Şişli Camii'nden eski Ali Sami Yen Stadı'na kadar olan alanda çöp topladı.
- Saklambaç
- 28.04.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.