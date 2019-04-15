Şöhretleri Türkiye sınırlarını aşıp Ortadoğu'dan Güney Amerika'ya kadar uzanan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in geçtiğimiz gün dünyaya gelen oğulları Karan, olay oldu. Gözde çift için sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.

Evcen ile Özçivit'in, İspanyol, Arap, Brezilyalı, Latin Amerikalı, İtalyan ve Rus hayranları, Instagram'dan kendi dillerinde tebrik mesajları yayınladı. Hayranları, Evcen'in bebeğini kucağına almış halini resmetti. Karan adına açılan Instagram hesabının takipçi sayısı, doğumdan sonra 130 bin kişiye ulaştı.

Evcen ile Özçivit'ten gelen bebek haberi, tüm dünyada yankı buldu.