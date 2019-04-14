İKI yıl önce muhteşem bir düğünle dünyaevine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in bebekleri Karan, hayata 'Merhaba' dedi... Çiftin dün sabah erken saatlerde Amerikan Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. İddialara göre bugüne kadar normal doğum için ısrar eden Fahriye Evcen, doktorların ısrarı üzerine sezaryen doğumu kabul etti.

Böylece Evcen, öğle saatlerinde ameliyathaneye girdi. 13.30 sularında da bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. 3 kilo 670 gram ağırlığında doğan 52 cm'lik Karan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doğum sırasında duygu patlaması yaşayan çift ise mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Uzun süre birbirinin elini bırakmayan ikili, yavrularının kokusunu içine çekti. Öte yandan çiftin aileleri ve yakın dostları hastaneye çiçek göndererek ikiliyi tebrik etti...