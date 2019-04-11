Konser öncesi C vitamini ağırlıklı beslenen Hülya Avşar, özellikle ananas ve muz tüketiyor. Yılların eskitemediği isimlerden Hülya Avşar, sahne sırlarını konser Plak Ve Ben ile paylaştı. Konserleri öncesi C vitamini ağırlıklı beslenen 55 yaşındaki sanatçı, özellikle ananas, kivi, muz gibi meyveleri tüketmeyi tercih ettiğini söyledi. Kuliste kalabalığı sevmeyen Avşar Kızı, mekanın aydınlatmasında kesinlikle beyaz ışık istemiyor. Kulisinde mutlaka mum ve tütsü yakan Hülya Avşar, sahne öncesi ise enerji veren müzikler dinlemeye özen gösteriyor. 2-3 kokuyu karıştırarak kullanan Avşar, bazen erkek parfümü de sıkıyor.
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