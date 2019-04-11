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  • 11.04.2019
  • Gazete

İşte sırrı!

Konser öncesi C vitamini ağırlıklı beslenen , özellikle ananas ve muz tüketiyor.

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