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  • 07.04.2019
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oğlu ile pilates yaptı

Spor neşesi
Kusursuz fiziğini korumak için düzenli antrenman yapan , spor tutkusunu büyük oğlu 'a da aşıladı. Ünlü şarkıcı, önceki gün 12 yaşındaki oğluyla pilates yaptı.



Anne ile oğlu, spor yaparken neşeli anlar yaşadı. Gülben Ergen, esneme hareketleri yaparken; Atlas da annesine uyum sağlayıp spor keyfini eğlenceye çevirdi. Ergen'in spordan paylaştığı bu kare ise gülümsetti.

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