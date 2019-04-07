Kusursuz fiziğini korumak için düzenli antrenman yapan Gülben Ergen, spor tutkusunu büyük oğlu Atlas'a da aşıladı. Ünlü şarkıcı, önceki gün 12 yaşındaki oğluyla pilates yaptı.
Anne ile oğlu, spor yaparken neşeli anlar yaşadı. Gülben Ergen, esneme hareketleri yaparken; Atlas da annesine uyum sağlayıp spor keyfini eğlenceye çevirdi. Ergen'in spordan paylaştığı bu kare ise gülümsetti.
Anne ile oğlu, spor yaparken neşeli anlar yaşadı. Gülben Ergen, esneme hareketleri yaparken; Atlas da annesine uyum sağlayıp spor keyfini eğlenceye çevirdi. Ergen'in spordan paylaştığı bu kare ise gülümsetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.