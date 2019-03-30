Pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin, önceki akşam yüz gülümseten bir sürprizle karşılaştı. Seçkin, otomobiline binerken camına bırakılmış şu notu gördü: "Sizi çok seviyorum. Benim adım Tülin Tuna ve hayranınız sayılırım; yani hayranınızım."
Pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin, önceki akşam yüz gülümseten bir sürprizle karşılaştı. Seçkin, otomobiline binerken camına bırakılmış şu notu gördü: "Sizi çok seviyorum. Benim adım Tülin Tuna ve hayranınız sayılırım; yani hayranınızım."
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