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  • 30.03.2019
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, yüz gülümseten bir sürprizle karşılaştı.

Doğal hayran

Pop müziğin sevilen ismi , önceki akşam yüz gülümseten bir sürprizle karşılaştı. Seçkin, otomobiline binerken camına bırakılmış şu notu gördü: "Sizi çok seviyorum. Benim adım Tülin Tuna ve hayranınız sayılırım; yani hayranınızım."

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