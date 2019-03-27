Başarılı oyuncu Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü iddia edip Türkiye gündemine oturan Sıla, çalkantılı özel yaşamıyla 'Pes!' dedirtti. İki ay önce evli yemek şefi Hazer Amani ile İstanbul gecelerinde sarmaş dolaş yakalanan popçu, bir yuvanın yıkılmasına neden oldu. Marjinal yaşamıyla eleştiri yağmuruna tutulan şarkıcı, hakkındaki yorumlara kulak tıkayıp bildiğini okudu.