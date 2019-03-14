ATV'nin yeni dizisi 'Hercai' için geri sayım başladı. On binlerce izleyici, yarın akşam başlayacak dizinin afişi için atv'nin resmi sosyal medya hesaplarında ve atv.com.tr'deki oylamaya katıldı. Halk, 7 numaralı afişi seçti.
ATV'nin yeni dizisi 'Hercai' için geri sayım başladı. On binlerce izleyici, yarın akşam başlayacak dizinin afişi için atv'nin resmi sosyal medya hesaplarında ve atv.com.tr'deki oylamaya katıldı. Halk, 7 numaralı afişi seçti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.