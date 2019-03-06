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  • 06.03.2019 12:51
  • Son Güncelleme: 06.03.2019 12:51

ne zaman başlayacak? ile yayın tarihi belli oldu

dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İzleyiciyi fenomen dizilerle buluşturan Atv'de Hercai fırtınası esecek. Başrollerinde Akın Akonözü ve Ebru Şahin gibi ünlü isimlerin yer aldığı Hercai dizisinin yayınlanan 1. bölüm fragmanı ile birlikte yayın tarihi de belli oldu. Peki, ? ?

Hercai ne zaman başlayacak?

ne zaman başlayacak? Dizi atv'de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'den bir dizi daha geliyor: "Hercai". Çekimleri Mardin bir masal şehri olan Mardin'de gerçekleştirilen Hercai'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı ve yayın tarihi belli oldu. İzleyiciler heyecanla Hercai'nin başlayacağı tarihi bekliyor. Peki, ? İşte ve yayın tarihi...

Hercai 1. bölüm fragmanı;

Hercai ilk bölümüyle 15 Mart'ta izleyi karşısına çıkacak.

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın masalı" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini ise Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İnci Şen ve Eda Elif Başlamışlı paylaşıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyecek dizinin yönetmenliğini Cem Karcı, senaryosunu ise Eda Tezcan ve Feraye Şahin üstleniyor.

HERCAİ OYUNCULARI KİMDİR?

Miran Aslanbey (Akın Akınözü)

Bir yanı aşk, bir yanı intikam...

Reyyan Şadoğlu (Ebru Şahin)

Hayal kurmak da yasak hür olmak da...

Nasuh Şadoğlu (Macit Sonkan) Sözü emir, kararları tartışılmaz. Şadoğlu'nun vazgeçilmez lideri Nasuh!

Azize Aslanbey (Ayda Aksel) İntikam duygusu insanın içindedir, asla soğumaz. Merhamet ise yüreğindedir, hep orada yaşar...

Hazar Şadoğlu (Serhat Tutumluer) Baba diyardır, ocaktır baba... Kimi zaman kaşları çatık olsa da, kalbindeki sevgisi her daim sıcaktır...

Sultan Aslanbey (Gülçin Santırcıoğlu) Adı gibi Sultan olmaya ant içtiği kalbinde, kızından başkasına yer yok...

Gönül Aslanbey (Oya Unustası) Masal gibi bir aşk ister bazen insan ama hayalini kurduğu o masal, başkasının masalıdır aslında...

Handan Şadoğlu (Gülçin Hatıhan) Bazı insanlar kendi tahtını yaptığı gibi bahtını da bırakmaz şansa...

Yaren Şadoğlu (İlay Erkök) Varsa bir derdi çekinmez, eliyle söküp alır dermanını...

Gül Şadoğlu (Ebrar Demirbilek) Babasının çiçeği, annesinin gülü, ablasının bir tanesi, Şadoğlu'nun prensesi...

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