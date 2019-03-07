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’un ile 3 aylık aşkı bitti! Özge Ulusoy’un hayatından kimler geldi kimler geçti?

’un ile 3 aylık aşkı bitti. Ünlü manken özel hayatında yine hüsrana uğradı. Daha önce ‘Mankenler fakirlerle mi çıksın?’ diyen Ulusoy’un son zengin sevgilisiyle de nikah masasına oturma hayali suya düştü!..

Geçtiğimiz yıllarda "Mankenler, fakirlerle mi çıksın?" söylemiyle tepki çeken Özge Ulusoy, sözünün arkasında durdu! Ünlü manken, Aralık 2018'de Fransa'da yaşayan iş adamı Faruk Çolakoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Ancak Ulusoy'un mutluluğu kısa sürdü. İddiaya göre ailesinden veto yiyen iş adamı, aşka nokta koydu.

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