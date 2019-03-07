Geçtiğimiz yıllarda "Mankenler, fakirlerle mi çıksın?" söylemiyle tepki çeken Özge Ulusoy, sözünün arkasında durdu! Ünlü manken, Aralık 2018'de Fransa'da yaşayan iş adamı Faruk Çolakoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. Ancak Ulusoy'un mutluluğu kısa sürdü. İddiaya göre ailesinden veto yiyen iş adamı, aşka nokta koydu.