Gazetemiz TAKVİM, dün biri eski diğeri kariyerinin başlarında olan iki futbolcunun haberini manşetine taşıdı. Eşi Yağmur Aşık'ın iki hafta önce sadece TAKVİM objektifine yansıyan Etiler'de bir erkekle eğlencesini affetmeyen eski futbolcu Emre Aşık, boşanmak için düğmeye bastı. Öte yandan eski futbolcunun adaşı İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'un hareketli özel hayatı da bizden kaçmadı.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Genç futbolcunun İspanyol basınına göre geçen yaz kalbini çaldığı ve Fransa'da tatil yaptığı Brezilyalı güzel Angelica Perla'ya 120 bin lira değerinde Mercedes bir araç hediye etmesi, dün sosyal medyanın gündemiydi. Emre Aşık'ın boşanacağını ve Emre Mor'un aşkına hediyesini gazetemizde okuyan milyonlar, sosyal medyada yorum yağdırdı.

Aşık çiftinin boşanacağı haberi dün Türkiye gündemini salladı. İkili hakkında binlerce yorum yapıldı.

paylaşımına kalp emojisi koyduğu aşkına bonkörlüğü de sosyal medyada binlerce yorum aldı.





TWİTTER'DA TAKVİM FARKI



EMRE Mor'un birkaç fotoğrafına kalp emojisi koyacağım, yoksa bu gidişle araba alamayacağım.

TAKVIM, olmasa dünyadan haberimiz olmayacaktı…

EMRE Mor'un hesabı neydi? Kalp koyacağım.

KADERE bak! Bir yanda Emre Aşık, ihanete uğrarken; diğer yanda adaşı Emre Mor, çapkınlık peşinde…

BENCE Emre Aşık, yatsın kalksın Takvim'e dua etsin… Yoksa gerçeği çok geç anlardı.

BIR yanda çapkınlık, diğer yanda adamlık dersi.