İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen futbolcu Emre Mor, aşk hayatında gaza bastı... 21 yaşındaki futbolcu, hayranı olduğu Brezilyalı model Angelica Perla'yı geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan takibe aldı. Ancak karşılık bulamayınca firene bastı. Birkaç gün sonra da sambacı modelin fotoğraflarına beğeni bıraktı. "Hala umudum var" mesajı yolladı. Perla ise bu kez yeşil ışığı yaktı. O da Emre Mor'un fotoğraflarına beğeni bıraktı. Telefonuna gelen bildirimlerle yüzü gülen Emre Mor, büyük bir heyecana kapıldı. İspanyol basınının iddiasına göre Emre Mor, 120 bin TL'ye satın aldığı Mercedes Benz A 180 model aracı sevgilisine yolladı. Mutluluktan havalara uçan genç model de Emre Mor'a teşekkür mesajları yolladı...

BİRLİKTE TATİL YAPMIŞLAR

İspanyol basını ikilinin geçtiğimiz yaz Fransa'da tatil yaptığını da yazdı. Ayrıca çiftin yakın bir tarihte Avrupa'da yeniden buluşacağı iddia edildi.