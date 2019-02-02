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  • 02.02.2019
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Dünya ’yu 27 cm uzatarak ultra lüks bir Maybach’a dönüştüren Türkler’in yaptığı otomobili konuşuyor

Bütün dünya ’yu 27 cm uzatarak ultra lüks bir Maybach’a dönüştüren Türkler’in yaptığı otomobili konuşuyor. El işçiliği ile üretilen ve dünyada tek olan araç, Başkanı Nasır El-Halifi gibi milyarderlerin gözdesi oldu

Türkler gaza bastı

Ultra üks özel tasarım otomobil ihraç eden 'den süper konsept. 'de yüzde 100 el işçiliği ile üretilen araç geçtiğimiz günlerde sokaklarında boy göstermeye başladı.



'in Katarlı Başkanı Nasır El-Halifi de dahil olmak üzere dünyanın önde gelen milyarderleri sıraya girdi. Tasarım için Mercedes'in V-Class (Vito) modeli kullanıldı.

Ancak Ertex Otomotiv bu otomobili, ultra lüks bir Maybach olarak 27 cm uzatılarak yeniden tasarladı. Araçta Maybach logosu yer alıyor. Elektronik dört koltuk, doğal ahşap kaplama ve Alcantara kullanıldı. Buzdolabı, TV, PS4 ve ses geçirmeyen sistem araçta mevcut. Ertex Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, "Aracımız çok özel" dedi.

Başkanı Nasır El-Halifi, geçen yıl 'ı transfer ederek dünya gündeminin ilk sırasına çıkmıştı.

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