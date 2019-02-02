Ultra üks özel tasarım otomobil ihraç eden Ertex Otomotiv'den süper konsept. Türkiye'de yüzde 100 el işçiliği ile üretilen araç geçtiğimiz günlerde Fransa sokaklarında boy göstermeye başladı.





Paris Saint Germain'in Katarlı Başkanı Nasır El-Halifi de dahil olmak üzere dünyanın önde gelen milyarderleri sıraya girdi. Tasarım için Mercedes'in V-Class (Vito) modeli kullanıldı.

Ancak Ertex Otomotiv bu otomobili, ultra lüks bir Maybach olarak 27 cm uzatılarak yeniden tasarladı. Araçta Maybach logosu yer alıyor. Elektronik dört koltuk, doğal ahşap kaplama ve Alcantara kullanıldı. Buzdolabı, TV, PS4 ve ses geçirmeyen sistem araçta mevcut. Ertex Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, "Aracımız çok özel" dedi.

PSG Başkanı Nasır El-Halifi, geçen yıl Neymar'ı transfer ederek dünya gündeminin ilk sırasına çıkmıştı.