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Dünyaca ünlü rap şarkıcısı 'ten rekor bahşiş

Drake’ten rekor bahşiş
Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Drake, önceki gece gittiği McDonald's'ta çalışan iki kadın işçiye toplam 20 bin dolar bahşiş bıraktı. Olaya şahit olan bir öğrenci gördüklerini Twitter'dan paylaştı. Drake ise jestiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Şarkıcının bıraktığı bahşişi duyanlar kulaklarına inanamadı.

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