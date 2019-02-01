Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Drake, önceki gece gittiği McDonald's'ta çalışan iki kadın işçiye toplam 20 bin dolar bahşiş bıraktı. Olaya şahit olan bir öğrenci gördüklerini Twitter'dan paylaştı. Drake ise jestiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Şarkıcının bıraktığı bahşişi duyanlar kulaklarına inanamadı.