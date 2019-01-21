Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 21.01.2019
  • Gazete

'tan flaş hamle! Hepsini kaldırdı

, konser için gittiği ’a MS ilaçları yüzünden alınmadı. Çırılçıplak arandıktan sonra ülkeye alınan şarkıcı, ’daki tüm paylaşımlarını da ortadan kaldırdı

Sil baştan
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün konser için Gürcistan'a doğru yola çıktı. Ancak MS hastalığı ilaçları yüzünden ülkeye alınmadı. Hatta yetkililer, Ortaç'ın üzerini de çıkartıp arama yaptı. Şarkıcı ise o anları videoya alıp, 'da paylaştı. Başına gelenleri anlattı. Ancak kısa bir süre sonra da paylaşımını silip, ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Sosyal medyadan söylemlerine devam eden Ortaç, şunları yazdı: "'Bir daha Gürcistan'a gelmem' dediğim için bana kızmışlar. İlaçlarım, reçeteleri, raporları her şeyi yanımda, ona rağmen böyle olunca kızdım, 'ın suçu yok, benim aptallığım, keşke 'da ilaçlarımı içip buraya ilaçsız gelseydim!" Bu açıklamanın ardından da Serdar Ortaç, Instagram hesabındaki tüm paylaşımları sildi. Ünlü şarkıcının hayranları ise bu durumu anlam veremedi...



ORTAÇ GERİ ADIM ATTI!

Reçetesini de paylaşan Ortaç, profil fotoğrafı da dahil, tüm gönderilerini sildi.

TEHDİT Mİ EDİLDİ

Yaşanan olayı yorumlayan sosyal medya kullanıcıları, " söylediklerinden dolayı tehdit edilmiş olabilir" ifadesini kullandı.


Çırılçıplak aranan Serdar Ortaç, yaşadığı zorlu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle anbean paylaşmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSerdar Ortaç'tan flaş hamle! Hepsini kaldırdı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri