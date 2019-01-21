Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün konser için Gürcistan'a doğru yola çıktı. Ancak MS hastalığı ilaçları yüzünden ülkeye alınmadı. Hatta yetkililer, Ortaç'ın üzerini de çıkartıp arama yaptı. Şarkıcı ise o anları videoya alıp, Instagram'da paylaştı. Başına gelenleri anlattı. Ancak kısa bir süre sonra da paylaşımını silip, ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Sosyal medyadan söylemlerine devam eden Ortaç, şunları yazdı: "'Bir daha Gürcistan'a gelmem' dediğim için bana kızmışlar. İlaçlarım, reçeteleri, raporları her şeyi yanımda, ona rağmen böyle olunca kızdım, Gürcistan'ın suçu yok, benim aptallığım, keşke İstanbul'da ilaçlarımı içip buraya ilaçsız gelseydim!" Bu açıklamanın ardından da Serdar Ortaç, Instagram hesabındaki tüm paylaşımları sildi. Ünlü şarkıcının hayranları ise bu durumu anlam veremedi...
ORTAÇ GERİ ADIM ATTI!
Reçetesini de paylaşan Ortaç, profil fotoğrafı da dahil, tüm gönderilerini sildi.
TEHDİT Mİ EDİLDİ
Yaşanan olayı yorumlayan sosyal medya kullanıcıları, "Serdar Ortaç söylediklerinden dolayı tehdit edilmiş olabilir" ifadesini kullandı.
Çırılçıplak aranan Serdar Ortaç, yaşadığı zorlu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle anbean paylaşmıştı.
ORTAÇ GERİ ADIM ATTI!
Reçetesini de paylaşan Ortaç, profil fotoğrafı da dahil, tüm gönderilerini sildi.
TEHDİT Mİ EDİLDİ
Yaşanan olayı yorumlayan sosyal medya kullanıcıları, "Serdar Ortaç söylediklerinden dolayı tehdit edilmiş olabilir" ifadesini kullandı.
Çırılçıplak aranan Serdar Ortaç, yaşadığı zorlu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle anbean paylaşmıştı.
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