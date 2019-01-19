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  • 19.01.2019 23:13
  • Son Güncelleme: 19.01.2019 23:14

'a alınmadı

’a konser vermek üzere giden büyük bir şok yaşadı. Ünlü şarkıcı, MS hastalığı ilaçları yüzünden ülkeye alınmadığını iddia etti.


Popçu , konser vermek için 'a uçtu. Ortaç, MS hastalığı ilaçları yüzünden ülkeye alınmadığını iddia etti.

'BENİ SEVİYORSANIZ GÜRCİSTAN'A GELMEYİN'
Serdar Ortaç, sından paylaştığı videoda Gürcü yetkililere böyle sitem etti:

"Gürcistan'a geliyorsanız, bir parça beni seviyorsanız adım atmayın buraya. Böyle bir şey görmedim. Kamera gösterin diyorum, ben MS'im ilaçta ne var diyorum, yok! Bekletiyor, polis geliyor. Tutuklasın beni göndersinler."

ÜSTÜNÜ SOYUP ARADILAR
Havalimanındaki yetkililer Serdar Ortaç'ı üstünü çıkararak arama yaptılar. Ortaç, sosyal medya hesabından 'MS ilacım yanımda diye böyle soydular beni' diyerek Gürcü yetkililere tepki gösterdi.

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