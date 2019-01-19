

Popçu Serdar Ortaç, konser vermek için Gürcistan'a uçtu. Ortaç, MS hastalığı ilaçları yüzünden ülkeye alınmadığını iddia etti.

'BENİ SEVİYORSANIZ GÜRCİSTAN'A GELMEYİN'

Serdar Ortaç, sosyal medyasından paylaştığı videoda Gürcü yetkililere böyle sitem etti:

"Gürcistan'a geliyorsanız, bir parça beni seviyorsanız adım atmayın buraya. Böyle bir şey görmedim. Kamera gösterin diyorum, ben MS'im ilaçta ne var diyorum, yok! Bekletiyor, polis geliyor. Tutuklasın beni göndersinler."

ÜSTÜNÜ SOYUP ARADILAR

Havalimanındaki yetkililer Serdar Ortaç'ı üstünü çıkararak arama yaptılar. Ortaç, sosyal medya hesabından 'MS ilacım yanımda diye böyle soydular beni' diyerek Gürcü yetkililere tepki gösterdi.