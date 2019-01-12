Geçtiğimiz yılın son haftasında kanser tedavisi için hastaneye yatırılan Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, dün sabaha karşı hayatını kaybetti.
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Geçtiğimiz yılın son haftasında kanser tedavisi için hastaneye yatırılan Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, dün sabaha karşı hayatını kaybetti.
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