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  • 12.01.2019 14:14

annesi 'in ölüm haberi sonrası hastanelik oldu

Ünlü oyuncu , bir süredir kanser tedavisi gören annesi 'in ölüm haberinin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz yılın son haftasında kanser tedavisi için hastaneye yatırılan Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, dün sabaha karşı hayatını kaybetti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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