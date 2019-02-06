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  • 06.02.2019 08:14
  • Son Güncelleme: 06.02.2019 08:14

"" töreni bu yıl sunucusuz yapılacak

"Oscar" olarak bilinen 'deki 'nin 30 yıldır ilk kez, bu yıl resmi bir sunucusunun olmayacağı duyuruldu.

30 yıl sonra bir ilk

Sinema dünyasının en önemli ödüllerinden ve "Oscar" olarak bilinen 'deki 'nin 30 yıldır ilk kez, bu yıl resmi bir sunucusunun olmayacağı açıklandı.

Entertainment Başkanı Karey Burke ve Akademi'den bir sözcü, ABC News'e yaptığı açıklamada, ödül töreninin bu yıl resmi bir sunucusunun olmayacağını duyurdu.

Oscar Ödül Töreni'nin sunuculuğunu yapması planlanan Amerikalı oyuncu ve komedyen Kevin Hart, aralık ayında sosyal medyadaki homofobik paylaşımlarının yol açtığı tartışma nedeniyle bu görevden çekildiğini açıklamıştı.

Hart'ın çekilmesinin ardından törenin sunucusuz yapılacağı iddiaları ortaya atılmış ancak bugüne kadar herhangi bir teyit gelmemişti.

, 24 Şubat'ta ABC kanalında canlı yayımlanacak törenle sahiplerini bulacak.

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