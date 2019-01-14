Aylardır birbirlerinden ayrı olan Serdar Ortaç ile İrlandalı model eşi Chloe Loughnan, sonunda kavuştu. Ünlü çift, önceki akşam İstiyePark'taki Zuma Restaurant'ta yemekteydi. Ayrılık dedikodularını bir kez daha yalanlayan Ortaç, eşinin ABD'den dönmesiyle kötü günleri geride bıraktıklarını ilan etti.
Serdar Ortaç, günlerdir yoğun bakımda yaşam savaşı veren kardeşi Serkan Ortaç hatırlatılınca böyle duygusal anlar yaşadı.
Serdar Ortaç, günlerdir yoğun bakımda yaşam savaşı veren kardeşi Serkan Ortaç hatırlatılınca böyle duygusal anlar yaşadı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.