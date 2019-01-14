Oyuncu Ahmet Kural'ın 2018 Ekim'de Zekeriyaköy'deki evinde kendisini darp ettiğini iddia ederek eski aşkına dava açan Sıla, yaralarını sarmaya çalışıyor. Ünlü popçu, önceki akşam Levent'teki bir psikiyatri kliniğinden çıkarken objektife takıldı. Yaşadığı travmayı atlatmak için bir süredir düzenli olarak özel terapi aldığını belirten 38 yaşındaki şarkıcı, kendini daha iyi hissettiğini söyledi. "Çok iyiyim ve daha iyi olacağım" diyen Sıla, eski aşkı Ahmet Kural ve 7 Mart'ta gerçekleşecek duruşmayla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı. Popçu, aracına atlayıp evinin yolunu tuttu.
Objektife zoraki gülümseyen popçunun tatsız halli dikkat çekti.
Objektife zoraki gülümseyen popçunun tatsız halli dikkat çekti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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