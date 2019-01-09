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  • 09.01.2019
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- Gençoğlu davasına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müdahil oldu

Sıla davasına Bakanlık müdahil oldu
Sıla'nın geçtiğimiz aylarda eski aşkı Ahmet Kural'a açtığı davayla ilgili yeni gelişme... Popçunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda Kural hakkında hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis talep edilmişti.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yargılamaya müdahil olmak için dilekçe verdi. Dilekçede, " gibi mağdur her kadın ve çocuğa yönelik şiddet eylemleri nedeniyle açılan kamu davalarında mağdurların yanında bulunmak Bakanlık olarak görevimizdir" denildi.
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