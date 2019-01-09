Sıla'nın geçtiğimiz aylarda eski aşkı Ahmet Kural'a açtığı davayla ilgili yeni gelişme... Popçunun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonunda Kural hakkında hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis talep edilmişti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yargılamaya müdahil olmak için dilekçe verdi. Dilekçede, "Sıla gibi mağdur her kadın ve çocuğa yönelik şiddet eylemleri nedeniyle açılan kamu davalarında mağdurların yanında bulunmak Bakanlık olarak görevimizdir" denildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yargılamaya müdahil olmak için dilekçe verdi. Dilekçede, "Sıla gibi mağdur her kadın ve çocuğa yönelik şiddet eylemleri nedeniyle açılan kamu davalarında mağdurların yanında bulunmak Bakanlık olarak görevimizdir" denildi.
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