



Aşklarıyla son 9 yıla damga vuran ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı, dün şok bir haberle gündemdeydi... Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde dillere destan bir düğünle evlenen çift, boşanma kararı alarak olay yarattı. Dün öğle saatlerinde Silivri Adliyesi'ndeki Aile Mahkemesi'nde görülen davaya birlikte giden popüler ikili, anlaşmalı olarak tek celsede evliliklerini noktaladı.