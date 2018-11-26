Şeyma Subaşı - Acun Ilıcalı cephesinde neler oluyor? Şeyma'dan dikkat çeken Çağatay Ulusoy paylaşımı

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın boşanma haberlerinin hemen ardından şok eden bir iddia ortaya atıldı. Bir kanalda yayınlanan evlilik programındaki yarışmacı Sinem Umaş'ın sosyal medya hesabından paylaylaştığı bir yorum akılları karıştırdı. Öte yandan Subaşı'nın 3 Kasım'da Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü notun Ulusoy'un dövmesinde yazan cümleyle aynı olması sosyal medyada tartışma yarattı. Şeyma Subaşı Çağatay Ulusoy'la birliktelik mi yaşıyor? İşte ortaya atılan iddialar ve Şeyma Subaşı'nın olay yaratan paylaşımı...

26 Kasım 2018 Pazartesi, 13:09:20 Güncelleme: 13:31:30
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalıyı Çağatay Ulusoyla mı aldattı? İşte Şeyma Subaşının dikkat çeken paylaşımı

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında dünya evine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın, bir süredir evliliklerinde sıkıntı yaşadıkları ve sorunların üstesinden gelemedikleri için boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalıyı Çağatay Ulusoyla mı aldattı? İşte Şeyma Subaşının dikkat çeken paylaşımı

ÇAĞATAY VE ŞEYMA BİRLİKTELER İDDİASI!

Magazin kulislerinde dolaşan bir bomba iddiada ise Şeyma Subaşı'nın oyuncu Çağatay Ulusoy'la birlliktelik yaşadığıydı. Sosyal medyanın en çok konuştuğu iddiayı ortaya atan ilk isim ise ünlü gelin adayı Sinem Umaş oldu.

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalıyı Çağatay Ulusoyla mı aldattı? İşte Şeyma Subaşının dikkat çeken paylaşımı

SİNEM UMAŞ SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Bir kanalda yayınlanan evlilik programıyla tanınan eski gelin adayı Sinem Umaş, Twitter'da Subaşı'nın oyuncu Çağatay Ulusoy ile birlikte olduğunu öne sürdü.

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalıyı Çağatay Ulusoyla mı aldattı? İşte Şeyma Subaşının dikkat çeken paylaşımı

ÇAĞATAY ULUSOY'UN DÖVMESİNDEKİ CÜMLEYİ YAZDI

Öte yandan Subaşı'nın 3 Kasım'da Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü notun Ulusoy'un dövmesinde yazan cümleyle aynı olması sosyal medyada tartışma yarattı.

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalıyı Çağatay Ulusoyla mı aldattı? İşte Şeyma Subaşının dikkat çeken paylaşımı
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