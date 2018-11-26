ÇAĞATAY VE ŞEYMA BİRLİKTELER İDDİASI!

Magazin kulislerinde dolaşan bir bomba iddiada ise Şeyma Subaşı'nın oyuncu Çağatay Ulusoy'la birlliktelik yaşadığıydı. Sosyal medyanın en çok konuştuğu iddiayı ortaya atan ilk isim ise ünlü gelin adayı Sinem Umaş oldu.