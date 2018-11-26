Şeyma Subaşı - Acun Ilıcalı cephesinde neler oluyor? Şeyma'dan dikkat çeken Çağatay Ulusoy paylaşımı
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın boşanma haberlerinin hemen ardından şok eden bir iddia ortaya atıldı. Bir kanalda yayınlanan evlilik programındaki yarışmacı Sinem Umaş'ın sosyal medya hesabından paylaylaştığı bir yorum akılları karıştırdı. Öte yandan Subaşı'nın 3 Kasım'da Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına düştüğü notun Ulusoy'un dövmesinde yazan cümleyle aynı olması sosyal medyada tartışma yarattı. Şeyma Subaşı Çağatay Ulusoy'la birliktelik mi yaşıyor? İşte ortaya atılan iddialar ve Şeyma Subaşı'nın olay yaratan paylaşımı...
26 Kasım 2018 Pazartesi, 13:09:20 Güncelleme: 13:31:30
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