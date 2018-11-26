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  • 26.11.2018 14:15
  • Son Güncelleme: 26.11.2018 14:50

ile tek celsede boşandı! Adliyeye gülerek gelen ikilinin yüzü içeride mahkeme duvarı oldu

ile geçtiğimiz Eylül ayında Fransa'da evlenmişlerdi. 5 yaşında Melisa adında kız çocukları olan çift, bugün saat 14.00'da gerçekleşecek olan duruşma için 'ne geldi. Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı gülerek gazetecileri selamladı ancak kameralardan uzaklaşınca Ilıcalı ve Subaşı'nın yüzünün düştüğü görüldü. Gün içerisinde magazin dünyasına bomba gibi düşen haberi ilk Acun Ilıcalı bir kanalda yayınlanan magazin programının sunucularına mesaj atarak doğrulamıştı. Ancak Şeyma Subaşı konuyla ilgili sosyal medya hesabından hiçbir paylaşımda bulunmadı...

Şeyma ile Acunun çelişkili hali...

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı geçen yıl Eylül ayında Marsilya'da evlendi. 5 yaşında Melisa adında kızları olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın arasında bir süredir kara bulutlar dolaştığı ve çiftin sorunlarını çözemeyip bu nedenle ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Acun Ilıcalı bugün konuyla ilgili açıklama yaptı ve çıkan iddiaları doğruladı.

ACUN ILICALI İLE ŞEYMA SUBAŞI ADLİYEDE...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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