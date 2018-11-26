Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı geçen yıl Eylül ayında Marsilya'da evlendi. 5 yaşında Melisa adında kızları olan Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın arasında bir süredir kara bulutlar dolaştığı ve çiftin sorunlarını çözemeyip bu nedenle ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Acun Ilıcalı bugün konuyla ilgili açıklama yaptı ve çıkan iddiaları doğruladı.

ACUN ILICALI İLE ŞEYMA SUBAŞI ADLİYEDE...