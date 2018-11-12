Başarılı komedyen Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Hanım, gelen yoğun istek üzerine yemek kitabı çıkarmaya karar verdi. Mutfaktaki hünerleriyle eşi ve yakın dostlarının övgüsünü alan Selin Hanım, kitap yazmayı ise tek bir şartla kabul etti.
Başarılı komedyen Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Hanım, gelen yoğun istek üzerine yemek kitabı çıkarmaya karar verdi. Mutfaktaki hünerleriyle eşi ve yakın dostlarının övgüsünü alan Selin Hanım, kitap yazmayı ise tek bir şartla kabul etti.
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