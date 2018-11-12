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  • 12.11.2018
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Gökbakar yardımseverliğin kitabını yazıyor

Başarılı komedyen Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Hanım, gelen yoğun istek üzerine yemek kitabı çıkarmaya karar verdi. Mutfaktaki hünerleriyle eşi ve yakın dostlarının övgüsünü alan Selin Hanım, kitap yazmayı ise tek bir şartla kabul etti.

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