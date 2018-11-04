Çok kahkaha çok macera

Başarılı komedyen Ata Demirer, 30 Kasım'da seyirciyle buluşacak yeni filminde hedefinin yine kahkaha olduğunun sinyalini verdi! Filmin görücüye çıkan fragmanı, şimdiden yüzleri gülümsetti.
Ata Demirer'in bir çiğ köfte ustasını canlandırdığı filmde, Demirer ve Demet Akbağ da 3 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelerek hayranlarında büyük heyecan yarattı.
Ata Demirer'in bir çiğ köfte ustasını canlandırdığı filmde, Demirer ve Demet Akbağ da 3 yıl aradan sonra yeniden bir araya gelerek hayranlarında büyük heyecan yarattı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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