Özenmişlik sendromu!

Başta Amerika olmak üzere Hristiyan ülkelerinde kutlanan ve onların dini bayramı olan Halloween (Cadılar Bayramı), İstanbul'u da etkisi altına aldı! Sosyetenin ünlü isimleri, ve birçok genç önceki akşam Klein'da verilen partide vampir, cadı, zombi ve iskeletor gibi birbirinden ilginç kostümleriyle boy gösterdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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