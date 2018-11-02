Özenmişlik sendromu!

Amerika olmak üzere Hristiyan ülkelerinde kutlanan ve onların dini bayramı olan Halloween (Cadılar Bayramı), İstanbul'u da etkisi altına aldı! Sosyetenin ünlü isimleri, ve birçok genç önceki akşam Klein'da verilen partidegibi birbirinden ilginç kostümleriyle boy gösterdi.