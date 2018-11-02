  • Saklambaç
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 04:51
  • Gazete

Özenmişlik sendromu!

Birçok ünlü ve genç, ‘özentilik sendromu’na yakalandı! Önceki akşam ’un iki gözde mekanında Halloween (Cadılar Bayramı) partileri düzenlendi. gibi birçok isim, saatlerce uğraştıkları kostümleri giyip Hristiyanlar’ın bayramını kutlamaya gitti!..



Başta Amerika olmak üzere Hristiyan ülkelerinde kutlanan ve onların dini bayramı olan Halloween (Cadılar Bayramı), İstanbul'u da etkisi altına aldı! Sosyetenin ünlü isimleri, ve birçok genç önceki akşam Klein'da verilen partide vampir, cadı, zombi ve iskeletor gibi birbirinden ilginç kostümleriyle boy gösterdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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