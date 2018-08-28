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kızları

Deniz kızları
Mikonos'ta tatil yapan Serenay Sarıkaya ile Selma Ergeç, önceki gün sosyal medyadaki pozlarıyla olay oldu. Güzel oyuncular, de Cüneyt Akeroğlu'nun objektifine birbirinden çarpıcı pozlar verdi.

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