Deniz kızları

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tatil yapan Serenay Sarıkaya
ile Selma Ergeç,
önceki gün
sosyal medyadaki
pozlarıyla olay
oldu. Güzel
oyuncular, deniz
de Cüneyt Akeroğlu'nun
objektifine
birbirinden
çarpıcı pozlar
verdi.
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