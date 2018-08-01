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Sinem sarardı

Sinem sarardı
Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çıktığı Bodrum tatilinde kızıl peruk takan Sinem Kobal, yine sarardı. Tatiline ara verip İstanbul'a gelen güzel oyuncu, önceki gün soluğu kuaföründe aldı. Saçlarını sapsarı yapan Kobal, yeni imajını sosyal medyada paylaştı. Takipçileri oyuncuya iltifat yağdırdı.

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  • 01 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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