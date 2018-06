Hollywood dedikoduları

CLOONEY'İN KARARI DUNST

​Emmy ve Altın Küre adaylığı bulunan oyuncu Kirsten Dunst, George Clooney imzalı 'On Becoming A God In Central Florida'nın başrolünü kaptı. Youtube platformunda yayınlanacak olan 'On Becoming A God In Central Florida' dizisi, 10 bölümden oluşuyor. Kirten Dunst, kadroda yürütücü yapımcı olarak da görev yapıyor.

IGGY SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Avustralyalı şarkıcı Iggy Azalea, yine sosyal medyayı salladı... 28 yaşındaki ünlü şarkıcı, yatağında çektiği videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıp yardım istedi: "Instagram'da paylaştığım fotoğraflarla ilgili ne istediğinizi söyleyin. Bu bana odaklanabileceğim bir şeyler verir." Bu paylaşım Instagram'da günün en çok etkileşime giren videolarından oldu.

PARIS'LE AŞK BAŞKADIR

Sosyetik güzel, Paris Hilton, giyim markası Boohoo'nun yeni koleksiyonunu Paris'te düzenlediği davetle tanıttı. 70 parçalık koleksiyon hazırlayan Paris Hilton, davete nişanlısı Chris Zylka ile birlikte katıldı. Tanıtımda objektiflere çeşitli pozlar veren 37 yaşındaki sosyetik güzel, daha sonra kamera karşısına nişanlısıyla beraber geçti. Çift, kırmızı halıda birbirlerini öpücüklere boğdu