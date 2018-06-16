Yüzen saray

Sosyetiklerin bayram adresi Göcek oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, bayramın ilk gününü çocukları ve yakın dostlarıyla birlikte Göcek'te geçirdi. Yüzen sarayı andıan 'Keyla' isimli yatta deniz ve güneşin tadını çıkaran Koç Ailesi'ne ünlü işadamı işlerinden dolayı eşlik edemedi. Bu arada 43 metrelik Keyla isimli yatta, su kaydırağı gibi birçok lüks detay var.
GÖRENLER GÖZÜNÜ ALAMADI
Nevbahar Koç, dün ailesi ve dostlarıyla süper lüks yatındaydı.
DOĞAN SAVAŞ
GÖRENLER GÖZÜNÜ ALAMADI
Nevbahar Koç, dün ailesi ve dostlarıyla süper lüks yatındaydı.
DOĞAN SAVAŞ
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