FOX'taki taciz skandalı büyüyor

FOX TV dizisi Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut'un, 19 yaşındaki kostüm asistanını taciz ettiği iddiasına karşı öfke seli büyüyor. Önce olayı reddeden, ardından uzlaşma isteyen Bulut'a karşı Oyuncular Sendikası da açıklama yapıp "Bu konuda duruşumuz net! Olayın peşini bırakmayacağız" dedi.



EKİPTEN ORTAK AÇIKLAMA

Dizi ekibi de, Bulut'a karşı yapımcısından oyuncusuna, set çalışanından yönetmenine kadar kararlı bir duruş sergiliyor. Dizinin kadın oyuncuları, önceki gün ortak bir açıklama yaparak, yargıyı etkilememek için şimdilik yorum yapmayacaklarını ama fiziksel tacize karşı daima dik duracaklarını belirtti.