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FOX'taki taciz skandalı büyüyor

'de yayınlanan dizinin oyuncularından 'un dizi setinde çalışan 19 yaşındaki genç kızı taciz etmesinin yankıları sürüyor.

FOXtaki taciz skandalı büyüyor

dizisi Yasak Elma'nın başrol oyuncusu 'un, 19 yaşındaki kostüm asistanını taciz ettiği iddiasına karşı öfke seli büyüyor. Önce olayı reddeden, ardından uzlaşma isteyen Bulut'a karşı Oyuncular Sendikası da açıklama yapıp "Bu konuda duruşumuz net! Olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

EKİPTEN ORTAK AÇIKLAMA

Dizi ekibi de, Bulut'a karşı yapımcısından oyuncusuna, set çalışanından yönetmenine kadar kararlı bir duruş sergiliyor. Dizinin kadın oyuncuları, önceki gün ortak bir açıklama yaparak, yargıyı etkilememek için şimdilik yorum yapmayacaklarını ama fiziksel tacize karşı daima dik duracaklarını belirtti.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 07:39
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