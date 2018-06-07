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Talat Bulut'un taciz skandalı! İlk #Metoo kampanyamız başladı, şimdi top FOX TV’de

Çalıştığı dizi setinde Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden kostüm asistanı Özge Ş. şikayetçi olacağını söyledi. Genç kız, “Bugün dava açacağım şahitlerimle. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın” dedi. Talat Bulut da bir açıklama yaparak; 'Son bir kaç gündür hakkımda çıkan asılsız iddiaları şaşkınlıkla izliyorum. Gerçekle hiçbir alakası olmayan bu ithamlar beni ve ailemi çok üzdü' demişti. Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel, Talat Bulut'un taciz skandalını kaleme aldı. İşte o yazı...



Talat Bulut'un, rol aldığı Fox TV dizisi 'Yasak Elma'da kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddiası gündeme oturdu. 19 yaşındaki Özge, şöyle diyor:

"Talat Bulut'un kravatını düzeltecektim, 'Gel, arka tarafta bakalım' dedi. Orada beni dudağımdan öptü ve gitti. O olayın şokuyla kaldım öylece... Beni öperken yanımda kimse yoktu. Ama beni oraya çağırırken şahitlerim var. Maddi manevi tazminat davası değil, ceza davası açacağım. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın." Özge Ş., Bulut'un menajerinin uzlaşmak istediğini ama kendisinin kabul etmediğini de açıkladı.

  • 07 Haziran 2018, Perşembe 13:48
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