Talat Bulut'un taciz skandalı! İlk #Metoo kampanyamız başladı, şimdi top FOX TV’de





Talat Bulut'un, rol aldığı Fox TV dizisi 'Yasak Elma'da kostüm asistanı Özge Ş.'yi taciz ettiği iddiası gündeme oturdu. 19 yaşındaki Özge, şöyle diyor:

"Talat Bulut'un kravatını düzeltecektim, 'Gel, arka tarafta bakalım' dedi. Orada beni dudağımdan öptü ve gitti. O olayın şokuyla kaldım öylece... Beni öperken yanımda kimse yoktu. Ama beni oraya çağırırken şahitlerim var. Maddi manevi tazminat davası değil, ceza davası açacağım. Yaptıkları cezasız kalmamalı, başka kimse benimle aynı şeyi yaşamasın." Özge Ş., Bulut'un menajerinin uzlaşmak istediğini ama kendisinin kabul etmediğini de açıkladı.