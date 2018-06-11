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ile boşanıyor mu?

DÜnyaca ünlü çift ile çiftinin aralarının limoni olduğu ve bir süredir ayrı yaşadıkları öne sürüldü

Beckham çifti boşanıyor mu?

Dünyanın en ünlü çifti hakkında yine "Boşanıyorlar" dedikodusu çıktı. İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı ile eski şarkıcı, yeni modacı eşi 'ın aralarının limoni olduğu ve bir süredir ayrı yaşadıkları ileri sürülüyor. Gazetesi'nin haberine göre, önceki gün Londra'da bir otelden çıkarken görüntülenen 44 yaşındaki Victoria Beckham'ın morali bozuk hali söylentileri doğrular nitelikteydi. Aynı sıralar bir iş gezisi için 5 bin kilometre ötede ABD'nin kentinde bulunan David Beckham (43) ise bir kadın hayranı ile hayli samimi pozlar veriyordu. 19 yıldır evli, 4 çocuk sahibi çift ise söylentileri yalanlıyor.

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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 13:16
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