Dünyanın en ünlü çifti hakkında yine "Boşanıyorlar" dedikodusu çıktı. İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı David Beckham ile eski şarkıcı, yeni modacı eşi Victoria Beckham'ın aralarının limoni olduğu ve bir süredir ayrı yaşadıkları ileri sürülüyor. Daily Mail Gazetesi'nin haberine göre, önceki gün Londra'da bir otelden çıkarken görüntülenen 44 yaşındaki Victoria Beckham'ın morali bozuk hali söylentileri doğrular nitelikteydi. Aynı sıralar bir iş gezisi için 5 bin kilometre ötede ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan David Beckham (43) ise bir kadın hayranı ile hayli samimi pozlar veriyordu. 19 yıldır evli, 4 çocuk sahibi çift ise söylentileri yalanlıyor.