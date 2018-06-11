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İMSAKİYE RAMAZAN
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Bengü'den ayrılık iddialarına yalanlama geldi



Bir yıldır birlikte olduğu ile 7 Mayıs'ta nişanlanan ve bu yaz düğün yapmayı planlayan Bengü, genç işadamı ile yollarını ayırdığı iddia edildi.
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  • 11 Haziran 2018, Pazartesi 10:05
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