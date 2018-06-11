Bir yıldır birlikte olduğu Selim Selimoğlu ile 7 Mayıs'ta nişanlanan ve bu yaz düğün yapmayı planlayan Bengü, genç işadamı ile yollarını ayırdığı iddia edildi.
Bengü'den ayrılık iddialarına yalanlama geldi
Bir yıldır birlikte olduğu Selim Selimoğlu ile 7 Mayıs'ta nişanlanan ve bu yaz düğün yapmayı planlayan Bengü, genç işadamı ile yollarını ayırdığı iddia edildi.
Etiketler: Akın Altan , Ahmet Baran Çetin , Ahmet Çakır , Selim Selimoğlu , 29 Ağustos
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