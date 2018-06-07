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ile ayrıldı mı?

Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan oyuncu çift ve 'den kötü haber geldi. Ünlü çiftin kıskançlık nedeniyle ilişkilerini noktaladığı iddia edildi.

Kıskançlık krizi

Oyuncu Büşra Develi, FOX'taki 'Bizim Hikaye'de 'Barış'ı canlandıran Burak Deniz ile 3 yıldır aşk yaşıyor. Ancak Instagram hesabından sevgilisi ile olan fotoğraflarını kaldırdı.

Büşra Develi ortak fotoğraflarını kaldırırken Burak Deniz'in sevgilisi ile birlikte olan fotoğrafları hala Instagram hesabında duruyor.

AYRILIK NEDENİ KISKANÇLIK KRİZİ Mİ?

İddialara göre ayrılık sebebi, Büşra Develi'nin yaşadığı kıskançlık krizi.

Geçen günlerde sezon finali yapan 'Bizim Hikaye' dizisinin başrol oyuncuları ve tüm dizi ekibi keyifli bir akşam yemeği eşliğinde bir araya gelmiş, daha sonra da parti yapmıştı. Bu da ikili arasında patlamaya neden olmuş.

Kıskançlığa konu olan isim henüz bilinmiyor. Taraflardan da bir açıklama gelmedi.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 18:43
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