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Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in ilişkisinde para krizi mi çıktı?

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsinin para krizi!
Bir magazin programında Kerem Bürsin ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. "Kelebekler" filminin ortak yapımcısı olan Kerem Bürsin'in sevgilisi Serenay Sarıkaya'dan 1 buçuk milyon borç aldığı iddia edildi.

Rol aldığı 'Can Feda' filmi de gişe de istenilen başarıyı yakalamayınca Kerem Bürsin'in Serenay Sarıkaya'dan aldığı borcu ödemekte zorlandığı konuşuluyor. Bu yüzden ikilinin arasında kriz çıktığı söyleniyor.

  • 08 Haziran 2018, Cuma 14:25
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