Shakira Türk hayranlarına seslendi

Shakira 11 Temmuz'daki İstanbul konseri için hayranlarına "Merhaba Türkiye ben Shakira. Sizlerle 11 Temmuz'da buluşmak için sabırsızlanıyorum" diye seslendi.
Mayıs 2017'de çıkardığı 11'inci albümü "El Dorado" ile kısa bir süre sonra 37 ülkede iTunes üzerinden 1 numaraya ulaşan sanatçı, dijital listelerde de kendine üst sıralarda yer buldu. 104 milyondan fazla hayranı ile Facebook'ta en çok takip edilen müzisyenlerden biri olan Shakira 11 Temmuz'daki İstanbul konseri için, "Merhaba Türkiye ben Shakira. Sizlerle 11 Temmuz'da buluşmak için sabırsızlanıyorum" diye seslendi.
Mayıs 2017'de çıkardığı 11'inci albümü "El Dorado" ile kısa bir süre sonra 37 ülkede iTunes üzerinden 1 numaraya ulaşan sanatçı, dijital listelerde de kendine üst sıralarda yer buldu. 104 milyondan fazla hayranı ile Facebook'ta en çok takip edilen müzisyenlerden biri olan Shakira 11 Temmuz'daki İstanbul konseri için, "Merhaba Türkiye ben Shakira. Sizlerle 11 Temmuz'da buluşmak için sabırsızlanıyorum" diye seslendi.
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