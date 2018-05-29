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  1. Harbiye'de Temmuz ayı konser takvimi

Shakira Tel Aviv'de vereceği konserini İsrail katliamına tepki olarak iptal etti

Ünlü şarkıcı Shakira, 9 Temmuz'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'de vereceği konserini İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki olarak iptal etti.

Shakiradan İsrail katliamına tepki

Dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira, 9 Temmuz 2018'de İsrail'in başkenti Tel Aviv'de vereceği konseri, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki ve Filistinli sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine iptal etti.

ÇAĞRIDA BULUNMUŞLARDI

Filistin Yerel Yönetimler Birliği ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Grammy ödüllü pop yıldızı ve UNICEF İyi Niyet Elçisi Shakira'yı 9 Temmuz 2018'de Tel Aviv'de vereceği konseri iptal etme çağrısında bulunmuştu.

64 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLMUŞTU

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere gerçek mermilerle saldırarak 64 kişiyi şehit etmişti. Katliamdaki yaralı sayısı ise 3 bini bulmuştu.

  • 29 Mayıs 2018, Salı 15:18
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