Burcu Esmersoy'dan çocuk açıklaması



'ÇOCUK İSTİYORUZ'

Burcu Esmersoy, Harper's Bazaar Türkiye dergisiyle çok özel bir röportaj gerçekleşti. Röportaj New York'ta, kapak çekimi ise Burcu Esmersoy'un hemen ardından gittiği Monte-Carlo'da yapıldı... İşte o röportajdan notlar:



Düğün gününe dönersek; Pazartesi günü için gün doğumu göstermiyordu hava durumu. Yani öyle kapalı olacak ki, güneşin doğduğu görülmeyecek diyordu. Üzüldüm tabii biraz. Uyandığımda camı açmaya korktum, öyle bir karanlık vardı. Hazırlanmaya başladığımda da hiç ışık yoktu. Ama gelinliği giydiğim anda güneş çıktı. 'Bana mı doğdu?' dedim artık, ne diyeyim.

Bana sorsan, 'Berk'i aldım' derdim. Ona sorduğunda ise iş bambaşka. O meğer 10 sene önce beni televizyonda bülten sunarken gördüğünde, 'Ben bu kızla evleneceğim' demiş. Tanışmamız dört sene önceydi, 10 ay önce de çıkmaya başladık. Aradan geçen zamanda sürekli bir yerlerde karşılaşıyorduk ama böyle bir düşüncesi olduğunu asla sezmedim. Zaten konuşmalarımız da ortak arkadaşlarımızın olduğu masalarda selamlaşmaktan öteye gitmiyordu. Eğer 10 sene evvel kendi içinde verdiği bu kararı bilmeseydim, gerçekten ilişkiyi ben başlattım sanırdım. Oysa o senelerdir beni hayatına çağırıyormuş.

İlişkimizin daha ilk haftasında birbirimizden çocuk istediğimizi fark ettik. Ben çocuk isteyen biri değildim ama demek ki bu ancak o adamı bulduğumda bana gelecek bir duyguymuş. Şu an 43 yaşındayım ve anne olma duygusu beni fena vuruyor. Zaten aşığız, çocuk da istiyoruz, o zaman neden evlenmeyelim dedik. Daha önce de aşık oldum ama bu başka türlü bir sevgi. Bu, hayatının sonuna kadar o kişiyle birlikte olma isteği.



'42 YAŞINDA EMEKLİYE AYRILDIM'



Çalışmaya ilk başladığımda, yani 23 sene önce bir emeklilik hesabı açtırmıştım. 42 yaşında tamamlanacaktı. Ama ben bunu çoktan unutup gitmiştim. Meğer taa o zamanlar kafamda bir karar vermişim, 42'de emekli olacağım diye. Geçen sene dedim ki, bana bu kadarı yetti. Ardından kafa olarak emekliye ayrıldım. Bir de baktım ki zaten 42 yaşındayım! Bilmeden o gün için gerekli koşulları hazırlamışım. İnanılmaz, değil mi?