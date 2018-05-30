Cesur yürek

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinliler'e gerçek mermilerle saldırdı. Havadan ölüm bombaları yağdırdı. 64 kişiyi şehit etti. Katliamdaki yaralı sayısı ise 3 bini buldu. Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ise İsrail'in bu zulmüne seyirci kalamadı. 9 Temmuz'da İsrail'in başkenti Tel Aviv'de vereceği konserini İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara tepki olarak iptal ettiğini açıkladı.
Yahudi asıllı ünlü yıldız Nathalia Portman da İsrail Vakfı Genesis'in verdiği ödülü kabul etmemişti.
'ASLA KORKMUYORUM...'
Ancak Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcının bu kararı, İsrail'in tepkisini çekti. Kararın ardından Siyonist lobi Shakira'yı sosyal medya üzerinden hedef tahtası haline getirdi. Siyonistler, Shakira'nın bundan böyle hiçbir yerde konser veremeyeceğini belirterek tehdit mesajları savurdu. Bu gelişme üzerine ünlü şarkıcının korumalarının sayısının artırıldığı belirtildi. Shakira ise "Aldığım karardan pişman değilim. Kimseden de korkmuyorum. Ben İsrail zulmüne maruz kalan Filistin halkının yanında yer aldım. Her zaman da yer alacağım" diyerek tepkisini dile getirdi.
İsrail'in Gazze'deki saldırısında Filistinli Fadi Abu Salah da hayatını kaybetmişti. Salah, bu kareden saniyeler sonra şehit olmuştu.
SHAKIRA ÖNLEMİ
Lübnan asıllı Kolombiyalı yıldız Shakira'nın turnesindeki Tel Aviv konseri iptal edilirken, 11 Temmuz'da Vodafone Park'ta Türk hayranlarıyla buluşacağı kesinleşti. Beşiktaş yönetimi ise 11 Temmuz'da 43 bin kişinin beklendiği Shakira'nın vereceği konser sonrası için planlamasını yaptı. Avrupa Ligi ön elemeleri nedeniyle sezonu erken açacak siyah-beyazlılar, konser için de yurt dışından getirteceği özel malzeme ile zemini kaplayacak ve çimlerin zarar görmemesini sağlayacak. Konserde saha içinde 15 bin tribünlerde ise 28 bin müzikseverin olması bekleniyor.
Yahudi asıllı ünlü yıldız Nathalia Portman da İsrail Vakfı Genesis'in verdiği ödülü kabul etmemişti.
'ASLA KORKMUYORUM...'
Ancak Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcının bu kararı, İsrail'in tepkisini çekti. Kararın ardından Siyonist lobi Shakira'yı sosyal medya üzerinden hedef tahtası haline getirdi. Siyonistler, Shakira'nın bundan böyle hiçbir yerde konser veremeyeceğini belirterek tehdit mesajları savurdu. Bu gelişme üzerine ünlü şarkıcının korumalarının sayısının artırıldığı belirtildi. Shakira ise "Aldığım karardan pişman değilim. Kimseden de korkmuyorum. Ben İsrail zulmüne maruz kalan Filistin halkının yanında yer aldım. Her zaman da yer alacağım" diyerek tepkisini dile getirdi.
İsrail'in Gazze'deki saldırısında Filistinli Fadi Abu Salah da hayatını kaybetmişti. Salah, bu kareden saniyeler sonra şehit olmuştu.
SHAKIRA ÖNLEMİ
Lübnan asıllı Kolombiyalı yıldız Shakira'nın turnesindeki Tel Aviv konseri iptal edilirken, 11 Temmuz'da Vodafone Park'ta Türk hayranlarıyla buluşacağı kesinleşti. Beşiktaş yönetimi ise 11 Temmuz'da 43 bin kişinin beklendiği Shakira'nın vereceği konser sonrası için planlamasını yaptı. Avrupa Ligi ön elemeleri nedeniyle sezonu erken açacak siyah-beyazlılar, konser için de yurt dışından getirteceği özel malzeme ile zemini kaplayacak ve çimlerin zarar görmemesini sağlayacak. Konserde saha içinde 15 bin tribünlerde ise 28 bin müzikseverin olması bekleniyor.
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