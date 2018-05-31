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buluşması

Çengelköy buluşması
Ünlü şarkıcı Ferman Toprak, önceki akşam verdiği yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toprak, Çengelköy Beyranistan Kebap'taki davette mangal başına geçip hünerlerini sergiledi.

Aynı saatlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 'de halk ve esnafla buluştu. , iftar yaptığı mekana Bakan Albayrak'ı çay içmeye davet etti.

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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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