Çengelköy buluşması

Ünlü şarkıcı Ferman Toprak, önceki akşam verdiği iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toprak, Çengelköy Beyranistan Kebap'taki davette mangal başına geçip hünerlerini sergiledi.
Aynı saatlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çengelköy'de halk ve esnafla buluştu. Ferman Toprak, iftar yaptığı mekana Bakan Albayrak'ı çay içmeye davet etti.
Aynı saatlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çengelköy'de halk ve esnafla buluştu. Ferman Toprak, iftar yaptığı mekana Bakan Albayrak'ı çay içmeye davet etti.
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