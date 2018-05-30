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Bu kez pozu o verdi

Bu kez pozu o verdi
Dünyaca ünlü yıldızların fotoğraflarını çekerek tüm dünyada şöhret olan Mert Alaş, bu kez objektiflere poz veren taraf oldu. Kariyerini İngiltere ve ABD'de sürdüren Türk fotoğrafçı, Vogue dergisi için süper model Kendall Jenner ile buluştu. Seksi model ile Alaş'ın motosiklet üzerinde verdiği bu poz, dünyaca ünlü yıldızlardan da büyük beğeni topladı.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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