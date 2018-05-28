Eşim yanımda

Kibariye, 19 yıllık eşinin ihanetiyle yıkıldı. Ünlü şarkıcının 1999 yılında evlendiği Ali Küçükbalçık'ın Lübnan uyruklu bir kadınla yasak aşk yaşadığı iddiası bomba etkisi yarattı. İddiaya göre sevgilisi ile Kıbrıs'a giden ve burada kumar oynayan Küçükbalçık, Kibariye'yi borç batağında bıraktı. Küçükbalçık'ın eşini aldattığı kadın ise kızı Birgül'ün spor hocasıydı. Evine 3 milyon Euro haciz gelen Kibariye, bir kez daha yıkıldı. İddiaya göre eşi, evi terk edip sevgisiyle birlikte otelde yaşamaya başlamıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu ihanetle ilgili Kibariye, TAKVİM'e özel açıklamalar yaptı. "Yuvamı asla yıkmam" diyen Kibariye, borç ve hacizlerden haberi olmadığını vurguladı.
"O KADINI HİÇ GÖRMEDİM "
Eşinin şu an yanında olduğunu söyleyen Kibariye, "Hatalar insanlar için. Ben şu anda kızım ve eşimle birlikte evdeyim. Olmuş ya da olmamış umurumda değil. Yuvama aileme sahip çıkıyorum. Kimse bizim mutluluğumuzu bozamaz. İhanet olayına inanmıyorum. Yapmış olsa bile ki yapmadı, bir iki günlük bir sevda için yuvamı bozamam" ifadesini kullandı. Kızı için her şeye göğüs gereceğini belirten Kibariye, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Lübnanlı olduğunu söylenen o kadını hiç görmedim, hiç tanımıyorum. Ben kendim kocamla o kadını gözümle görmedim, kocamı yakalamadım. Evlilik çağında dünyalar güzeli kızım var, o çok üzüldü, ama o da unuttu, geçti bitti."
"O KADINI HİÇ GÖRMEDİM "
Eşinin şu an yanında olduğunu söyleyen Kibariye, "Hatalar insanlar için. Ben şu anda kızım ve eşimle birlikte evdeyim. Olmuş ya da olmamış umurumda değil. Yuvama aileme sahip çıkıyorum. Kimse bizim mutluluğumuzu bozamaz. İhanet olayına inanmıyorum. Yapmış olsa bile ki yapmadı, bir iki günlük bir sevda için yuvamı bozamam" ifadesini kullandı. Kızı için her şeye göğüs gereceğini belirten Kibariye, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Lübnanlı olduğunu söylenen o kadını hiç görmedim, hiç tanımıyorum. Ben kendim kocamla o kadını gözümle görmedim, kocamı yakalamadım. Evlilik çağında dünyalar güzeli kızım var, o çok üzüldü, ama o da unuttu, geçti bitti."
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