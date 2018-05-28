Eşim yanımda

58 yaşındaki Kibariye ile 37 yaşındaki Ali Küçükbalçık; 1999'da evlenmiş, 2000’de kızları dünyaya gelmişti. Lübnanlı spor hocası Doha Elenouty ile aşk yaşadığı hatta hamile bıraktığı iddia edilen Küçükbalçık’ın, eve rahat girsin diye sevgilisini 18 yaşındaki kızı Birgül’ün spor hocası yaptığı ve Kibariye ile de tanıştırdığı öne sürüldü.