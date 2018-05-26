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elleriyle kurabiye yapmış! İşte ile yasak aşk yaşadığı konuşulan o kadın...

58 yaşındaki ile 37 yaşındaki ; 1999'da evlenmiş, 2000’de kızları dünyaya gelmişti. Lübnanlı spor hocası Doha Elenouty ile aşk yaşadığı hatta hamile bıraktığı iddia edilen Küçükbalçık’ın, eve rahat girsin diye sevgilisini 18 yaşındaki kızı Birgül’ün spor hocası yaptığı ve Kibariye ile de tanıştırdığı öne sürüldü.

10 MİLYONU GİTTİ

(58) kendisinden 20 yaş küçük ile (37) 1999 yılında evlenmişti. 2000'de de kızları Birgül dünyaya gelmişti. Ancak yuvaları çatırdamaya başladı. Kibariye'nin hem ihanete uğradığı, hem de eşi yüzünden Ataşehir'deki evine haciz geldiği ve 10 milyon lirası gittiği iddia edildi.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 14:09
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