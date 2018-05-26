10 MİLYONU GİTTİ

Kibariye (58) kendisinden 20 yaş küçük Ali Küçükbalçıkile (37) 1999 yılında evlenmişti. 2000'de de kızları Birgül dünyaya gelmişti. Ancak yuvaları çatırdamaya başladı. Kibariye'nin hem ihanete uğradığı, hem de eşi yüzünden Ataşehir'deki evine haciz geldiği ve 10 milyon lirası gittiği iddia edildi.